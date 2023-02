Mysterieuze bal op Japans strand gesprek van de dag

Deze enorme ijzeren bal, die recentelijk is aangespoeld op een strand in Japan, houdt de mensen daar flink bezig. Onderzoekers hebben vooralsnog geen enkel idee wat het object, met een diameter van ruim anderhalve meter is.

Een vrouw stuitte op de bal toen ze een strandwandeling maakte in de Japanse kustplaats Hamamatsu.

De mysterieuze bal is in Japan het gesprek van de dag. Op diverse sociale media wordt het object vergeleken met objecten uit sciencefiction- en fantasyfilms schrijft het Algemeen Dagblad.

Anderen leggen weer de link met de vele ongeïdentificeerde objecten die de laatste tijd in onder andere de Verenigde Staten zijn aangetroffen zoals de ‘Chinese spionage ballon‘.

Duidelijk is dat het geen gevaar vormt, maar wat het precies is weten de japanners nog niet.