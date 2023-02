Slachtoffer gewapende overval gestoken door rover

De 34-jarige D.A. is in de nacht van dinsdag op woensdag 22 februari bij een gewapende roofoverval in zijn woning aan de Badensteinstraat in Suriname, gestoken in zijn rechter bovenarm.

Volgens het slachtoffer drongen drie criminelen door middel van braak zijn woning binnen. Ze hadden een raam geforceerd en zich via die ontstane opening toegang verschaft tot de woonruimte.

Onder bedreiging maakten de daders een iPhone, 500 SRD en een zilveren halsketting ter waarde van 4.000 SRD buit. Volgens de aangever waren de daders gewapend met schroevendraaiers. Ze vielen hem daarmee aan. Na de daad verlieten de daders de plaats.

De politie van Santodorp werd ingeschakeld, die ter plaatse ging voor onderzoek. Daar werd het slachtoffer aangetroffen met een steekverwonding. Hij werd met een zogeheten visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp. Van de daders ontbreekt nog elk spoor.