Chinese ‘spionageballon’ door de VS neergehaald

Deze Chinese ballon, die sinds enkele dagen boven Amerikaans grondgebied vloog, is door de Amerikanen neergehaald. President Joe Biden had eerder vandaag aangekondigd met de ballon te zullen ‘afrekenen’.

Drie vliegvelden aan de oostkust werden gesloten, een voorbode van de operatie om de ballon omlaag te halen.

Volgens het Pentagon vliegt er ook een tweede spionageballon boven Latijns-Amerika.

De Amerikanen waren al dagen in de ban van de ballon die volgens de Chinezen een instrument is voor onder meer meteorologisch onderzoek. De ballon zou door de wind uit koers zijn geraakt, is hun verklaring.

Maar volgens de Amerikanen klopt dat niet. “We weten dat het gaat om een Chinese spionageballon die kan manoeuvreren”, aldus een woordvoerder van het Amerikaanse ministerie van Defensie, het Pentagon.