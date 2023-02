Dronken automobilist zonder rijbewijs klemgereden: bedreigde met gasbuks 

De 45-jarige Errol K. veroorzaakte maandag een aanrijding op de Indira Gandhiweg in Suriname. Hij belandde met zijn auto op de rijhelft van zijn tegenligger met als gevolg de aanrijding. Hierna reed de veroorzaker gewoon door.

Mireille, de benadeelde heeft het niet daarbij laten liggen. Ze zette een achtervolging in en kon de veroorzaker ter hoogte van de Livirnoweg klemrijden.

Errol stapte uit en liep wankelend naar Mireille. Ze merkte op dat de veroorzaker stomdronken was. Hij ging daarbij zonder enig aanleiding tekeer tegen haar. Hij liep daarna naar de linkerkant van zijn auto en deed daarbij bedreigende uitlatingen.

De vrouw zag een wapen op de linkerzitting van de auto van Errol. Voordat de veroorzaker het wapen kon bemachtigen, pakte Mireille het van de zitting. Ze schakelde daarna de politie in, die na de melding ter plaatse ging.

De dronken man werd door de politie aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. Bij onderzoek bleek dat de man niet in het bezit is van een geldig rijbewijs. Hij werd door de politie na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld.

De verdachte wordt rijden onder invloed (art. 3), wegrijden na een aanrijding (art. 4), niet in het bezit zijn van een rijbewijs (art.7) en bedreiging verweten. Het wapen betreft een gasbuks kaliber 4.5. Volgens de politie is er geen vergunning voor nodig.

In het belang van het onderzoek blijft Errol in politie arrest.