Ook Siebrano Pique meldt zich bij de politie

De activist Siebrano Pique heeft zich dinsdag samen met zijn advocaat aangemeld bij de politie van Nieuwe Haven in Suriname. Dit bevestigt zijn advocaat Derrick Veira tegenover Waterkant.Net.

Volgens de raadsman is zijn cliënt naar Geyersvlijt overgebracht door de Surinaamse politie om verhoord te worden.

In een eerder gesprek met redactie zei Pique dat hij zich niet bemoeide met het protest van vrijdag 16 februari, waarbij er rellen waren uitgebroken. “Ik heb niet deelgenomen aan het protest”, zei hij.



Over zijn lot wordt binnen zes uren beslist of hij door het Surinaamse Openbaar Ministerie wordt vrijgelaten of in verzekering wordt gesteld.