Levenslang voor 19-jarige Amerikaan na racistisch gemotiveerde haatmisdaad

In de Verenigde Staten van Amerika is de 19-jarige Payton Gendron veroordeeld tot een levenslange gevangenisstraf, voor een racistische aanslag waarbij hij 10 Afro-Amerikanen doodschoot in een supermarkt in Buffalo.

Behalve de tien dodelijke slachtoffers waren er nog drie gewonden. Gendron, die gedreven werd door racistische complottheorieën, erkende dat hij mensen had gedood omdat ze zwart waren.

Gekleed in een camouflagepak, helm en een kogelwerend vest opende hij zaterdag rond 14.30 uur bij Tops Friendly Markets met een semi-automatisch wapen het vuur. Hij had een camera bij zich en zond de beelden via een livestream uit op het platform Twitch.

Volgens Amerikaanse media verspreidde Gendron voorafgaand aan de moordpartij een manifest waarin hij zichzelf omschrijft als een fascist, witte supremacist en antisemiet. Hij vertelt ‘geradicaliseerd’ te zijn toen hij zich verveelde in het begin van de coronapandemie.

De schutter reed 370 kilometer naar een wijk waar veel Afro-Amerikanen wonen, om daar toe te slaan.