Auto knalt tegen pand; vermoedelijk als gevolg van ruzie

Aan de Coesewijnestraat in Suriname, is deze auto afgelopen middernacht tegen een pand geknald. Vernomen wordt dat er sprake zou zijn van ruzie, waarbij een bestuurder een ander van de weg probeerde te rijden.

Als gevolg hiervan verloor de bestuurder van dit voertuig de controle over het stuur en raakte van de weg. De auto kwam op z’n zij terecht en knalde tegen een barbershop.

Na het ongeval werd er over en weer nog geruzied tussen partijen, waarna allen de plaats verlieten.

De Surinaamse politie heeft het voertuig laten wegslepen en in beslag genomen. Het onderzoek is in volle gang.