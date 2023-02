Goudexportvergunningen met vervalste hantekeningen en stempels in omloop

Het is gebleken dat er momenteel in Suriname goudexportvergunningen voorzien van vervalste handtekeningen en stempels in omloop zijn.

Aroen Jadoenathmisier, waarnemend voorzitter van de Deviezencommissie, zegt dat het Openbaar Ministerie daarvan reeds in kennis is gesteld en een grondig onderzoek zal laten instellen met betrekking tot de geconstateerde vervalsingen.

Aan belanghebbenden wordt gevraagd alertheid te betrachten en in voorkomende gevallen onmiddellijk in contact te treden met de Deviezencommissie op de telefoonnummers 470050 en 470075.