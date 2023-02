BREAKING: Leden BvL/ALS opgeroepen tot 10.00 uur te werken

De Bond van Leraren (BvL) en Alliantie van Leerkrachten in Suriname (ALS) heeft al haar leden opgeroepen om vandaag en morgen het werk na 10.00 uur neer te leggen.

“De verdere verhoging van de brandstofprijzen en energietarieven zullen ondraaglijk zijn voor de leraren. De koersstabiliteit is een must. De prijzen vliegen de pan uit”, zegt voorzitter Reshma Mangre in een oproepbericht.

De BvL en ALS willen met de actie een sterk signaal geven aan de Surinaamse regering.

De eisen van de bonden zijn :

Een koopkrachtversterking voor alle leraren

Reisduurtoelage voor alle leraren ter compensatie van de brandstofprijzen

Verdere aanpassing van de belastingschijven

“De BvL en ALS hebben altijd strijd geleverd en zullen dat altijd blijven doen. United we stand, devided we fall”, aldus de voorzitter.