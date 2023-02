DNA-lid Sham Binda op 69-jarige leeftijd overleden

Sham Binda, lid van De Nationale Assembleé in Suriname, is overleden. VHP fractieleider en partijgenoot Asis Gajadien heeft dat zojuist bekend gemaakt voorafgaand aan de begrotingsbehandeling in het parlement.

Binda was een Surinaams ondernemer, bestuurder en politiek activist. Hij was directeur-eigenaar van een restaurant en een exportbedrijf. Hij was tot 2007 ondervoorzitter van de Kamer van Koophandel en Fabrieken (KKF) en sinds ongeveer 2007 voorzitter van Associatie van Kleine en Middelgrote Ondernemingen in Suriname (AKMOS).

Daarnaast was hij een van de oprichters van het Burgercollectief. Tijdens de verkiezingen van 2020 werd hij als kandidaat voor de VHP gekozen in De Nationale Assemblée.

De Nationale Assemblee nam vanmorgen een minuut stilte in acht, in verband met het plotselinge overlijden van hun collega.