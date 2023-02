OM gelast teruggave van paspoorten aan Sri Lankanen

Het Openbaar Ministerie heeft de teruggave gelast van de paspoorten aan zeven Sri Lankanen, die zich in Suriname bevinden.

De buitenlanders waren op 7 februari in Suriname aangekomen via de JAP luchthaven, alwaar zij een toeristenvisum voor 90 dagen kregen. Daags daarna waren zij op een trip naar Nickerie met een touroperator. Ze werden echter bij de post Burnside staande gehouden door de aldaar aanwezige politie.

Hun paspoorten werden in beslag genomen en ze moesten terugkeren naar Paramaribo; de trip naar Nickerie mochten zij niet meer vervolgen.

Advocaat Maureen Nibte die de Sri Lankanen juridische bijstand verleende, heeft de procureur-generaal terstond aangeschreven met het verzoek de paspoorten aan haar cliënten te laten teruggeven.

De raadsvrouw merkt op dat haar cliënten geheel legaal in het land zijn binnenkomen. Indien ze van de Surinaamse overheid toestemming krijgen om zich legaal op het grondgebied te begeven, dan mag niet achteraf het paspoort in beslag genomen worden.

De strafpleiter geeft aan dat haar cliënten zich ook aan geen enkel strafbaar feit hebben schuldig gemaakt, hetgeen het in beslag nemen van de paspoorten zou rechtvaardigen. De raadsvrouw tast in het duister over de reden tot inbeslagname van de paspoorten.

Het Surinaamse Openbaar Ministerie heeft het verzoek van de raadsvrouw uiteindelijk ingewilligd waarna de paspoorten vandaag aan haar cliënten werden afgestaan.