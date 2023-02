283 aanhoudingen in twee weken; meer dan de helft in verzekering gesteld

Gedurende de periode 30 januari t/m 12 februari 2023, heeft de politie naar aanleiding van strafrechtelijke onderzoekingen landelijk 283 verdachten aangehouden. Het betreft gevallen van geweldsdelicten, inbraken, berovingen en overvallen.

In totaal zijn 164 verdachten in verzekering gesteld. 197 dossiers zijn ingediend op het Parket. Landelijk zijn er 207 Roadblocks gehouden. Drie illegale vuurwapens zijn in beslag genomen door de politie.

De Directeur Operaties, commissaris van politie Bryan Isaacs laat optekenen dat een integrale pakket aan veiligheidsverhogende maatregelen zijn ingegaan.

“Het is belangrijk dat de samenleving waakzaam is en alles nalaat wat kan leiden tot verstoring van de openbare orde, rust en veiligheid”, aldus Isaacs.