Bijna 89 miljoen euro in Nederland opgehaald voor slachtoffers aardbevingen

Op de actiedag van de Samenwerkende Hulporganisaties voor de aardbevingsslachtoffers in Turkije en Syrië is woensdag 15 februari bijna 89 miljoen euro in Nederland op Giro 555 opgehaald.

Zo’n tweehonderd bekende Nederlanders en vertegenwoordigers van de Turkse en Syrische gemeenschap hebben meegeholpen in het belpanel of op sociale media.

Ook hebben vijf religieus leiders van diverse kerken en moskeeën hebben in het actiecentrum van Giro555 in Beeld & Geluid een voordracht gehouden. Ze lazen bemoedigende teksten uit de Bijbel en Koran, deden een gebed en een oproep aan hun achterban om te doneren voor noodhulp aan Turkije en Syrië.

Het is nu negen dagen geleden dat Turkije en Syrië werden getroffen door zware aardbevingen. Het dodental is opgelopen tot meer dan 41.000. Toch worden er nog mensen levend onder het puin vandaan gehaald.