Defensieminister: 73 personeelsleden oneervol ontslagen in 2022

Het ministerie van Defensie heeft ervoor gekozen bewust een beleid te voeren waarbij er paal en perk wordt gesteld aan afwezigheid van personeel. Zo liet minister Krishnakoemarie Mathoera weten tijdens een persconferentie op dinsdag 14 februari. Ze geeft aan dat in 2022 73 personeelsleden, wegens plichtsverzuim, oneervol zijn ontslagen.

Het beleid is onderdeel van het streven van Defensie om bewust te bezuinigen op personeelskosten. In dit kader wordt er zo min mogelijk dispensatie verleend aan 60 plussers en zijn enkele overeenkomsten c.q. diensten opgezegd.

Volgens de bewindsvrouw is er op het gebied van personeelsbeleid een inhaalslag gemaakt. Er zijn vorig jaar 347 mensen getraind, zowel in Suriname als in het buitenland. Momenteel zijn onder meer de officiers- en onderofficiersopleidingen gaande. Het ligt in de bedoeling deze twee trainingen af te sluiten middels een certificaatuitreiking.

In 2022 zijn 882 personen bevorderd, 480 voorzien van een vaste aanstelling en 242 mensen ontslagen – vanwege (vervroegd) pensioen of op eigen verzoek en 73 oneervol wegens plichtsverzuim). Minister Mathoera: “Er is een bewust beleid om te bezuinigen op personeelskosten, omdat wij bij aantreden merkten dat er van de begroting 4 procent overbleef om alles te doen: voeding, uniformen, brandstof, onderhoud gebouwen, kantoormeubilair.”

Volgens de Surinaamse defensieminister vraagt dit ook om een eigen verantwoordelijkheid, namelijk efficiënter werken en met zo min mogelijk kosten de beste resultaten halen. Ze zegt dat er toen is gekeken naar de personeelskosten als een van de grootste kostencomponenten op de begroting.

In de afgelopen tweeëneenhalf jaar zijn iets meer dan 450 mensen uit de defensieorganisatie gestroomd. Verder is er een stop aan nieuwe indiensttredingen. Er is een minimaal aantal mensen in dienst is genomen, meer overplaatsingen van andere ministeries. In tweeëneenhalf jaar tijd zijn niet meer dan zes mensen in dienst genomen, waarvan twee in 2022.