Speciaal nummer PASSION op Valentijnsdag uitgebracht

De bekende Surinaams-Nederlandse Urban Kawina formatie PASSION heeft gisteren speciaal voor Valentijnsdag een eigen nummer uitgebracht. Het lied getiteld ‘Niemand Anders’, is volledig live gespeeld en gezongen.

Voorzanger Marchiano vertelt aan de redactie van Waterkant.Net dat er speciaal voor gekozen is om het live te doen en het op beeld vast te leggen, om de kijkers en luisteraars mee te nemen in het moment.

“We laten ook onze veelzijdigheid zien: dat Passion Urban Kawina muzikaal alle kanten kan opgaan. We hopen dat iedereen een hele fijne Valentijnsdag heeft gehad en laten we vooral in deze moeilijke tijden ervoor zorgen dat liefde voorop staat!”, aldus de voorzanger.

Check de video hier: