Huize Betheljada krijgt donatiegeld uitvaart Raymon Ford

Het donatiegeld van de uitvaart van de 35-jarige doodgereden fietsende worstman Raymon ‘Boyler’ Ford gaat naar Huize Betheljada in Suriname. Dit zegt neef Clyde Ford aan Waterkant.Net.

De nabestaande zegt dat de overhandiging morgen om 10.00 uur zal plaatsvinden.

De familie had voor de uitvaart gevraagd om een donatie te doen in plaats van bloemen of grafstukken te brengen.

De familie heeft een dankdienst gepland voor donderdag 16 februari in de RK kerk aan de Floralaan. De dienst begint om 18.30 uur. Inloop is vanaf 18.15 uur.

De uitvaart van Boyler vond op dinsdag 7 februari plaats in OCER. Hij is begraven te Rene’s Hof aan de Waakhuyzenlaan.