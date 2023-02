Man op basis van camerabeelden aangehouden na diefstal SWM-meter

Gilliano M. alias ‘Dia’, is zaterdag door de politie in Suriname in de kraag gevat wegens diefstal van een meter van de Surinaamse Waterleiding Maatschappij (SWM).

Op camerabeelden is te zien dat de 45-jarige verdachte in de nacht van maandag op dinsdag 7 februari de SWM-meter op een erf aan de Adroestraat in Suriname ontkoppeld en daarna heeft meegenomen.

De poort van de bewoners was dicht, waarna de verdachte over de schutting sprong. Deze handelingen zijn vastgelegd met een beveiligingscamera (foto).

Bij zijn aanhouding op zaterdag 11 februari gaf de verdachte de diefstal toe. Hij verklaarde de meter voor de Surinaamse Centrale Markt te hebben verkocht. De heler, die de waterleiding meter heeft gekocht is nog niet aangehouden.

Dia blijft in politie arrest.