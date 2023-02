Brunswijk: Bordo komt binnenkort, heeft meer geld gespaard

Vicepresident (vp) tevens ABOP-voorzitter Ronnie Brunswijk heeft zaterdagavond tijdens een partijvergadering te Latour gezegd dat de voortvluchtige Joel ‘Bordo’ Martinus binnenkort zal komen. “A tori e seti”, meende Brunswijk.

Naar zeggen van de vp was Martinus niet aanwezig op de vergadering wegens omstandigheden. Zaterdag was Bordo jarig.

De voorzitter merkte op dat Bordo heeft gezegd dat hij nu meer geld heeft gespaard. “Dus a moni fu en kon moro langa”, zei Brunswijk tot grote hilariteit van de aanwezigen.

Bordo wordt nationaal en internationaal gezocht door de politie. Hij staat op de lijst van gezochte personen van Interpol.

Hij wordt volgens het Korps Politie Suriname ervan verdacht zich samen met Clifton Jongaman alias Keppie schuldig te hebben gemaakt aan moord, medeplegen/ medeplichtigheid tot moord; doodslag, medeplegen/ medeplichtigheid aan doodslag; bedreiging met misdrijf; deelneming criminele organisatie, overtreding Wet Verdovende Middelen en overtreding Wet Money Laundering.

De opsporing van Bordo werd in november 2022 gelanceerd omdat er een doorbraak zou zijn in een ‘cold case’ zaak uit 2020, waarbij een begraven drugsvliegtuigje was gevonden en een man zou zijn vermoord. Bordo zou zijn getipt en kon vluchten voordat hij kon worden aangehouden door de Surinaamse justitiële autoriteiten.

Een gemengde éénheid van het Korps Politie Suriname, de inlichtingendienst en het Korps Speciale Troepen deed op donderdag 17 november een inval in de woning van Bordo, maar hij was nergens te bekennen. Tot de dag van vandaag is hij niet gevonden.

Martinus heeft pas op 15 december weer iets van zich laten horen. In een videoboodschap die door een vertrouweling van hem is gedeeld, is Bordo ingegaan op zijn opsporing.

“Ik laat het aan God over”, aldus Money Hond die heeft laten weten dat hij zich niet heeft aangemeld bij het politiebureau toen dat aan hem gevraagd werd, omdat hij bang was neergeschoten te worden.