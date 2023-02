Inbreker op heterdaad betrapt op dak van woning

Aan de Noordpoolweg in Suriname is deze man (foto) afgelopen zaterdag op heterdaad betrapt, toen hij via de vliering van een woning probeerde in te breken.

Volgens de bewoner van het huis zou de man zich eerder op de zelfde manier toegang tot de woning hebben verschaft, waarbij hij enkele goederen meenam. Ook zou de inbreker eerder deze maand een accu uit een voertuig hebben gestolen.

Zaterdag dacht de inbreker dat niemand thuis was en klom weer via het dakje naar de vliering (foto). De bewoner hoorde gestommel en kwam naar buiten om poolshoogte te nemen.

Hij betrapte de inbreker op heterdaad en schakelde de Surinaamse politie in.

De man werd aangehouden en overgedragen aan de politie. Het onderzoek in deze zaak duurt voort