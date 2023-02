Boek ‘Saamaka en de Ontwikkeling’ gepresenteerd aan gemeenschap

In bijzijn van het grootopperhoofd der Saramaccaners, Albert Aboikoni heeft de presentatie van het boek ‘Saamaka en de Ontwikkeling’ plaatsgevonden. Het initiatief voor het schrijven van een boek is onderdeel geweest van de activiteiten op 19 september 2022 tijdens de herdenking van 260 jaar vrede die gesloten werd tussen het koloniale bestuur en de stam van de Saramaccaners in Suriname.

Initiatiefnemer stichting Saamaka un Zunta ko a Wan heeft op 10 februari een voorproefje gegeven van de inhoud van het boek dat in het gebouw van de Stadzending EBGS is gepresenteerd.

In het boek wordt geschiedenis en onderzoeken rond de Saamaka gemeenschap belicht. Tijdens de presentatie zijn de aanwezigen tot nieuwsgierigheid gewekt middels een computerpresentatie, waarbij korte delen van de 14 hoofdstukken met bijbehorende foto’s zijn getoond.

Het boek is een verzamelwerk van onderzoeken binnen de geschiedenis en cultuur van de Saamaka, alsook de ontwikkeling van de taal, leefgewoonten en denkwijze zowel in het binnenland als in de stad.

Franklin Jabini, voorzitter van de stichting zegt dat verschillende Saamaka academici hieraan gewerkt hebben. “De titel van het boek was van tevoren bepaald, want het doel van de stichting is om te werken aan duurzame ontwikkeling van de Saamaka gemeenschap”.

Jabini heeft zelf ook gewerkt aan 2 hoofstukken en is de eindredacteur. Hij geeft aan dat er geen etnisch verschil is tussen Saramaccaners, en andere afro-Surinaamse groepen, maar dat het verschil ligt in cultuur. “Het wel goed om te weten dat we verschillende culturen hebben, en die moeten we waarderen en zo samen optrekken als eenheid.”