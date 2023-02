Natin-studenten nemen deel aan Shell Metaskills Programma

Ongeveer 200 eerstejaarsstudenten van het Natuurtechnisch Instituut (Natin) krijgen de gelegenheid om mee te doen aan een 3 maanden durende Shell Metaskills Programma. De studenten kregen een voorproefje van het programma tijdens het Jumpstart Seminar, welke is gehouden op donderdag 9 februari in de aula van UNASAT.

Het is de bedoeling dat de studenten tools aangereikt krijgen voor een betere performance op de werkvloer. Tijdens het seminar waren verschillende stakeholders aanwezig met name de minister van Arbeid Werkgelegenheid & Jeugdzaken (AWJ), vertegenwoordigers van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur (minOWC), Shell Suriname en het bedrijfsleven.

Het Metaskills (STEM) programma is ontwikkeld en uitgevoerd door Creative Tech Hub Caribbean in overleg met medewerkers van Natin-MBO en Shell Suriname. Het doel van Shell is om een bijdrage te leveren aan de welvaart van Suriname middels educatie aan studenten.

Dit programma bevat de nieuwste digitale denk- en trendvaardigheden, een essentiële leerervaring voor Surinaamse studenten in hun loopbaan in het digitale tijdperk. Het verwerven van deze vaardigheden zal hun inzetbaarheid vergroten en continue verbeteren.

Anuskha Sonai, President van Creative Tech Hub Caribbean, zegt dat de training bedoeld is voor studenten van de volgende vier opleidingen; ICT, infrastructuur, procestechniek en audiovisuele productie.

De studenten zullen tijdens het programma, Science Technology Engineering Math (STEM) en digitale skills bijgebracht worden. “De studenten zullen informatie krijgen over de nieuwe technologieën en hoe zij die kunnen toepassen in bijvoorbeeld de digitale economie en verschillende beroepen die je kunt aanleren”, stelt Sonai.

Als onderdeel van het programma zijn 40 docenten van het Natin geselecteerd voor de Train-de-Trainers-modules. Dit concept is om ervoor te zorgen dat de vaardigheden kunnen worden overgedragen aan de school.

De Creative Tech Hub president Caribbean juicht toe dat de docenten vrijwillig hebben deelgenomen aan de training. Ze benadrukt hierbij dat het project slechts een succes kan worden als de jongeren zich daadwerkelijk inzetten om de training tot een goed eind te brengen en de kennis gebruiken voor verdere zelfontplooiing.