Arbeiders schrikken door noodlanding helikopter 

In Suriname heeft deze helikopter vrijdag een noodlanding gemaakt op een perceel aan de Djojosoepartoweg te Richelieu. Uit het onderzoek van de Surinaamse politie blijkt dat het toestel vanwege gebrek aan brandstof aan de grond werd gezet.

De arbeiders in dienst van de eigenaar van het perceel, waren bezig met het vee toen de helikopter aldaar een noodlanding maakte. Ze schrokken toen zij de heli plotseling zagen landen en schakelden de eigenaar in. Die nam vervolgens contact op met de politie.

De sterke arm is na de melding ter plaatse getogen en trof de helikopter inderdaad daar aan.

Er werd een onderzoek ingesteld en nadat alles in orde was mocht de helikopter, samen met een ander toestel dat brandstof bracht, weer de lucht in.