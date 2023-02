Woning Copiestraat door uitslaande brand verwoest

Deze woning aan de Copiestraat in Suriname is vanmiddag door een uitslaande brand verwoest. Een aangrenzend pand liep schroeischade op.

De Surinaamse brandweer rukte met drie blusvoertuigen uit naar de woningbrand te Beekhuizen. Op het moment van de brand waren de bewoners thuis. Helpende buurtbewoners wisten slechts enkele spullen uit de woning te halen. De rest is door het vuur verwoest.

Er is geen sprake van persoonlijke ongelukken. Het onderzoek naar de oorzaak van de brand is in volle gang.

De woning na de bluswerkzaamheden: