23-jarige ATV bestuurder omgekomen bij aanrijding met truck

Bij een aanrijding donderdagmiddag, tussen een truck en een zogeheten All Terrain Vehicle (ATV) te Sarakreek in Suriname, is de bestuurder van de ATV om het leven gekomen.

De politie van Sarakreek kreeg donderdag omstreeks 15.00u een melding van een aanrijding op de weg van Yokohama. Ter plaatse aangekomen bleek dat de bestuurder van de ATV, de 23-jarige Ameral Pavion die ook bekend staat als ‘LOBE’, het leven had gelaten.

Hoe het ongeluk precies heeft kunnen gebeuren is nog niet bekend. De politie doet verder onderzoek naar de toedracht van het ongeval.

Vanwege het late tijdstip en de afstand is het stoffelijk overschot van de overleden bestuurder vrijdag naar Paramaribo overgebracht. Het lijk werd donderdagnacht eerst naar Afobaka gebracht.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is het ontzielde lichaam in beslag genomen.