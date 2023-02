Winkel Franchepanestraat met dode en levende muizen onmiddellijk gesloten

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft controlewerkzaamheden uitgevoerd in Paramaribo.

Er zijn een aantal ernstige overtredingen geconstateerd, waardoor een winkel aan de Franchepanestraat door de ECD is gesloten. De controle heeft op woensdag 8 februari plaatsgevonden.

Tijdens de controle is gebleken dat de ondernemer aan de Franchepanestraat arbeiders in dienst heeft die geen verblijf- en werkvergunning van Suriname hebben. Vervolgens hebben de ECD-ambtenaren een aantal consumptiegoederen op de vloer aangetroffen. Daarnaast is het magazijn heel onhygiënisch en zijn er zowel dode als levende muizen aangetroffen. De controle ambtenaren hebben de winkel gesloten.

Bij een andere winkel heeft de eigenaar een ernstige waarschuwing gehad, omdat hij een arbeider van buitenlandse komaf in dienst had die wel over een geldige verblijfsvergunning beschikt, maar geen werkvergunning heeft.

Verdere controle in de zaak heeft erin geresulteerd dat de prijzen van goederen moesten worden teruggedraaid nadat de ondernemer geen factuur van de goederen kon overleggen. Ook is een partij medicamenten en smeerex in beslag genomen. Vervolgens blijkt dat zijn weegschaal niet geijkt is. Hij werd aangemaand om dit zo snel als mogelijk in orde te maken bij de dienst van de Waarborg en voor het ijkwezen van het ministerie van EZ.

Volgens artikel 7 van het Prijsaanduidingsbesluit (SB 1998 no. 15) is de winkelier verplicht om zich te houden aan de prijsaanduiding van goederen die ten verkoop worden aangeboden in Surinaamse dollar. De vermelding van de prijzen op de goederen is verplicht gesteld.

Het ministerie van EZ roept de winkeliers op om te allen tijde mee te werken bij de controlewerkzaamheden door de ECD-ambtenaren. Klachten kunnen nog steeds worden doorgegeven via het verkort nummer 1940 en WhatsApp +5978530915.

Bekijk hier meer foto’s van de aangetroffen situatie.