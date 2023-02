Politieman houdt gascilinder dieven aan die gestolen spullen in auto vervoerden

Een rechercheur van politie tevens buurtbewoner van de Mopentiboweg in Suriname heeft in de vroege ochtend van woensdag 8 februari met assistentie van zijn collega’s van Santo Boma en Regio Bijstand Team Midden in totaal zes gascilinder dieven ingerekend.

De verdachten zijn de gebroeders Emperio A. (14), Samuel A. (17) en Salemoo A.(19) Daarnaast zijn ook de verdachten Ivan F. (20), Chalvon B. (20) en Elgorow van H. (28) aangehouden.

Afgelopen nacht zagen alerte buren een witte Toyota Wish in de priveweg rijden, waarna ze meteen hun buurman belden, die politieambtenaar is. Hij nam meteen actie. Het lukte hem om in eerste instantie vier verdachten aan te houden, die de reeds gestolen 100lbs gascilinders probeerden weg te dragen in de voormelde auto (foto).

Ze hadden de diefstal een dag eerder gepleegd en de buit in het huurhuis van Ivan bewaard. Een dag later probeerden de daders de buit te verplaatsen, maar werden ze gestoord tijdens de uitvoering hiervan.

Na flink aan de tand zijn gevoeld gaven de verdachten aan dat ze door een Toyota Mark-X zijn afgezet. De politie zette een zoekactie op touw. Het gelukt de sterke arm om de Mark-X klem te rijden, waarin twee mannen zaten. De verdachten hebben de diefstal in vereniging gepleegd.

Twee verdachten zijn woonachtig in de buurt en de recherche heeft bij de voortzetting van het onderzoek, een loop van een jachtgeweer alsook een brushcutter in beslag genomen.

In het belang van het onderzoek zijn de verdachten na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in verzekering gesteld. De buit zal aan de rechtmatige eigenaar worden afgestaan.