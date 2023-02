Leerkracht uit bezorgdheid: ‘Drie jaar doorstroming eist nu zijn tol’

Raansje Zorgvol, een leerkracht van een basisschool in Suriname, heeft in een bericht op haar Facebookprofiel haar bezorgdheid geuit over het doorstromingsbeleid van het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Het bericht gaat momenteel viraal en velen vinden dat de bezorgdheid de naakte waarheid is.

Volgens de leerkracht is het de laatste maanden gebleken dat de leerlingen minder belangstelling voor het schoolgebeuren hebben. Naar haar zeggen vinden ze het leuker om te gamen en achter elkaar te rennen. “Drie jaar achter elkaar doorgestroomd eist nu zijn tol”.

Zorgvol vraagt de ouders en verzorgers om hulp met de leerlingen. “Ga na welke repetities ze voor de komende weken hebben en laten ze elke dag de leerstof thuis herhalen. Laten we samenwerken aan de toekomst van onze lieve kinderen”.

De leerkracht meent dat de kinderen het niet beter weten. “Ze zijn nog te jong om het te beseffen. Laten we helpen zodat ze later kunnen meehelpen aan de ontwikkeling van dit mooi land”.