Bestuurder Noahbusje en mede-inzittende overleden bij aanrijding Afobakaweg

Bij de zware aanrijding die maandagavond plaatsvond aan de Afobakaweg (Avobakaweg) in Suriname zijn de 58-jarige bestuurder van een noahbusje Benito Tjon A Hung en mede-inzittende Marlene Adams (72) om het leven gekomen. Dat heeft het Korps Politie Suriname vandaag laten weten.

De politie van het bureau Paranam kreeg omstreeks 21.58 uur de melding van een zware aanrijding aan de Afobakaweg ter hoogte van mast 54, waarbij er sprake was van zware persoonlijke ongelukken en dat één persoon vermoedelijk was overleden. Bij aankomst van de wetsdienaren op voornoemde locatie vertoonden Benito en Marlene die bekneld zat in het Noahbusje geen teken van leven meer.

Met behulp van de Brandweer werd het verkeerslachtoffer Marlene uit het voertuig gehaald. Een arts stelde officieel de dood van Benito en Marlene vast.

Volgens het voorlopige onderzoek is gebleken dat de twee betrokken voertuigen over de Afobakkaweg reden. Het Noahbusje met 5 personen kwam vanuit de richting van Brokopondo gaande richting Paranam, terwijl de personenbus met 7 inzittenden, waaronder leerkrachten en studenten in tegenovergestelde richting reed.

Ter hoogte van mast 54 kwam vermoedelijk door tot nog toe onbekende reden het Noahbusje op de rijhelft van zijn tegenligger met als gevolg de aanrijding. De personenbus sloeg na de botsing over de kop en belandde met zijn kop in de langs de weg lopende trens. De overige inzittenden van beide voertuigen hebben letsels opgelopen en werden met de ambulance van het Nationaal Leger voor medische hulp afgevoerd naar de RGD-poli van Klaaskreek.

Hierna werden de gewonden met de ambulance van Surcad en de Medische Zending overgebracht naar de Spoed Eisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo. De bestuurder van de personenbus Grando N. (27) is in het bezit van een geldig Surinaams rijbewijs en verkeerde niet onder invloed van alcohol. De materiële schade aan beide voertuigen is aanzienlijk.

In opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie zijn de ontzielde lichamen van Benito en Marlene hangende het onderzoek door de politie in beslag genomen. Het verder onderzoek van deze aanrijding wordt overgedragen aan de Verkeersunit van Regio Midden.