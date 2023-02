ECD sluit winkel in Latour ondermeer vanwege onhygiënische situatie

De Economische Controle Dienst (ECD) van het ministerie van Economische Zaken, Ondernemerschap en Technologische Innovatie (EZ) heeft controlewerkzaamheden gevoerd in het ressort Latour. Er zijn overtredingen geconstateerd, waarbij een winkel is gesloten door de ECD-ambtenaren. De controle heeft op woensdag 01 februari plaatsgevonden.

Tijdens de controle is gebleken dat producten in de winkel niet voorzien waren van de prijs en de rekken waren niet netjes gesorteerd. Daarnaast moest de winkelier gelijk de winkel sluiten vanwege de onhygiënische situatie die is aangetroffen in het magazijn. De betrokken winkelier krijgt de kans om de winkel schoon te maken en de prijs aan te geven op elk product. De winkel mag niet open zolang het niet is schoon gemaakt en alle producten voorzien zijn van een prijskaartje.

Volgens artikel 7 van het Prijsaanduidingsbesluit (SB 1998 no. 15) is de winkelier verplicht om zich te houden aan de prijsaanduiding van goederen die ten verkoop worden aangeboden in Surinaamse dollar. De vermelding van de prijzen op de goederen is verplicht gesteld.

Het ministerie van EZ roept de winkeliers op om te allen tijde mee te werken bij de controlewerkzaamheden door de ECD-ambtenaren. Klachten kunnen nog steeds worden doorgegeven via het verkort nummer 1940 en Whatsapp +5978530915.