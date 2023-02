NDP houdt zaterdag kadermeeting in OCER

De Nationale Democratische Partij (NDP) houdt zaterdag een kadermeeting in OCER. De bijeenkomst wordt georganiseerd naar aanleiding van de uitspraak van het Openbaar Ministerie in Suriname waarbij in hoger beroep weer 20 jaar gevangenisstraf en gevangenneming is geëist tegen partijvoorzitter Desi Bouterse.

De voormalige Surinaamse president werd in 2019 reeds tot een gevangenisstaf van twintig jaar veroordeeld voor zijn aandeel in de moord op vijftien politieke tegenstanders in december 1982.

Bouterse tekende hoger beroep aan en hoorde dinsdag 31 januari zijn strafeis voor zijn betrokkenheid bij de decembermoorden. Het OM benoemde daarbij ook expliciet dat hij bij een veroordeling gevangen gezet zou moeten worden.

De ‘gevangenneming’ werd eerder niet specifiek benoemd door justitie. De verwachting is dat de rechter later dit jaar uitspraak doet.