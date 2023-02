Verdachte schietincident nabij club Prinsessestraat aangehouden

In de zaak waarbij een man in de nacht van zaterdag 21 op zondag 22 januari ter hoogte van een nachtclub aan de Prinsessestraat werd geschoten in zijn gelaat, is een verdachte in de kraag gevat.

Een gemengde eenheid van de Surinaamse politie heeft de 26-jarige Guilliaume G. (foto) woensdagavond 1 februari opgespoord en aangehouden in verband met het schietincident.

Op die bewuste dag werd een man nabij een club op voormeld adres beschoten. De politie rukte na de telefonische melding meteen uit. Ter plaatse troffen manschappen van post Geyersvlijt inderdaad een Venezolaanse man met een schotwond in het gelaat aan.

Twee mannen hadden in het voertuig van het slachtoffer ingebroken en waren op heterdaad betrapt door hem. Het slachtoffer werd toen in het gelaat geschoten met een vuistvuurwapen, waarna de mannen plaats namen in een gereedstaande witte Toyota Corolla en in een onbekende richting vluchtte.

Het slachtoffer werd per ontboden ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd voor verdere medische hulp. Na intensief speurwerk werd een verdachte in beeld gebracht en aangehouden. Hij heeft toegegeven ter plaatse met de schutter te zijn geweest.

Maar volgens hem heeft die voortvluchtige man het vuur op het slachtoffer geopend. Guilliaume zegt dat hij daar was als taxichauffeur, maar dat hij zich niet met de zaak bemoeide. In het belang van het onderzoek is hij in verzekering gesteld. Een voertuig werd in belang van het onderzoek in beslag genomen.

Aan de aanhouding van de tweede verdachte wordt hard gewerkt.