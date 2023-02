Advocaat: ‘OM weigert verstrekken kopie strafdossier Mackoe’

“Het Surinaamse Openbaar Ministerie weigert de afgifte van een kopie van het strafdossier, dat de basis heeft gevormd tot de inverzekeringstelling van mijn cliënt Gordon Mac-Donald meer bekend als Mackoe.” Dat zegt advocaat Derrick Veira aan de redactie van Waterkant.Net.

Mackoe werd op 20 januari aangehouden en in verzekering gesteld op verdenking van onder andere belediging van de president van Suriname. Op verzoek van zijn raadsman werd hij op 24 januari door het OM in vrijheid gesteld.

“Het is hoogst bedenkelijk dat het OM weigert om een kopie van het strafdossier af te staan. Bij elke inverzekeringstelling van een verdachte wordt een kopie dossier opgevraagd en verkregen. In dit specifiek geval wordt er hiervan afgestapt. De reden hiertoe is alleen bij het OM bekend.

De gang naar de kortgedingrechter ter verkrijging van het strafdossier wordt in dit geval sterk overwogen”, aldus advocaat Veira.