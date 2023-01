Walter Oostelbos voorgedragen als nieuwe Nederlandse ambassadeur in Suriname

Walter Oostelbos, nu tijdelijk waarnemend plaatsvervangend ambassadeur in Ankara, is door Nederland voorgedragen als de nieuwe ambassadeur van Nederland in Suriname. Dat heeft de Rijksoverheid bekendgemaakt.

De Rijksministerraad heeft op voorstel van minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken ingestemd met deze ambassadeursbenoeming. Deze is pas definitief als gastland Suriname haar goedkeuring heeft verleend. De benoeming gaat in vanaf komende zomer.

Oostelbos neemt het roer op de ambassade dan over van Henk van der Zwan die in 2020 ambassadeur werd.

De nieuwe ambassadeur was eerder plaatsvervangend Chef de Poste in Suriname. Op onderstaande foto van de Nederlandse ambassade in Suriname is Oostelbos te zien met Dean Gorré en oud-international Ulrich van Gobbel in Paramaribo (2018).