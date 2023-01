Vrouw (25) smokkelt drugs voor opgesloten vriend in cellenhuis

De 25-jarige Levon E. is zondag tijdens arrestantenbezoek op politiepost Geyersvlijt in Suriname aangehouden, voor het binnensmokkelen van drugs in het cellenhuis.

Op een gegeven moment wilde Levon gaan urineren. Ze maakte gebruik van het publieke toilet en bij die gelegenheid stopte ze een zak in de vuilniston.

Op dat moment was een agent bezig in de keuken die dit zag gebeuren. Kort daarna liep een arrestant, die onder toezicht van de politie de gang schoonmaakt, naar de ton. Hij pakte iets uit de ton.

De agent die ook deze handeling waarnam, stelde een onderzoek in. Op de arrestant werd meer dan 100 gram marihuana en 14 gram hasj aangetroffen. Het betreft de drugs, die de dame in de ton zou hebben gegooid.

Zowel de vrouw als de arrestant werden door de politie verhoord. Levon verklaarde dat haar vriend opgesloten is in het cellenhuis. Ze bracht de drugs voor hem.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is de 25-jarige in verzekering gesteld. De verboden middelen zijn door de politie in beslag genomen.