Commissie BAZO/BZV Nickerie stelt orde op zaken

Met de instelling van de presidentiële Commissie voor BAZO/BZV vorig jaar, is de ongeordende situatie weggewerkt. De burgers die toen in een situatie van wanhoop verkeerden over de basis medische verzekering waarmee de overheid hen tegemoetkomt, zijn niet aan hun lot overgelaten.

De commissie heeft op 29 januari tijdens een evaluatiemoment de stand van zaken gepresenteerd aan president Chandrikapersad Santokhi, die momenteel in het district vertoeft. Dit zegt Stephen Madsaleh, trekker van de presidentiële commissie, kort na het evaluatiegesprek op het commissariaat in Nieuw Nickerie.

Hij geeft aan dat de commissie zaken op orde heeft weten te stellen. “We hebben successen geboekt. In augustus hebben we 1244 burgers kunnen helpen met een kaart. In september zijn 1216 Nickerianen in aanmerking gekomen voor een dokterskaart. In oktober zijn aan 1399 personen een kaart verstrekt.”

Madsaleh zegt dat er in de laatste twee maanden van het jaar een daling te merken was. “In november zijn 545 en december 457.” Dit komt doordat het grootste deel van de personen al voorzien was van een dokterskaart. De trekker geeft aan dat hij in februari weer een stijging verwacht, omdat kaarten dan zullen vervallen. Hij verwacht in de maand februari meer dan 3000 aanvragen.

Volgens Madsaleh was er voor de instelling van de presidentiële commissie een chaotische situatie in Nickerie. Het probleem werd toen vaker bij hem aangekaart. “Er is nu rust in de samenleving. We hebben nu nog aanvragen, maar het gaat meer om vreemdelingen. “Wij helpen bij hen alleen de urgente gevallen, in afstemming met de minister van Sociale Zaken en Volkshuisvesting.”