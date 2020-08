Henk van der Zwan nieuwe ambassadeur van Nederland in Suriname

De Nederlandse diplomaat Henk van der Zwan, die tijdelijk Zaakgelastigde van Nederland in Suriname was, wordt de nieuwe Nederlandse ambassadeur in Paramaribo. Dat meldt Starnieuws. De 64-jarige Van der Zwan was hiervoor vier jaar ambassadeur van Nederland in Ottowa (Canada).

Van der Zwan nam in april 2020 het stokje van tijdelijk Zaakgelastigde over van Jaap Frederiks, die van 2018 tot nu Tijdelijk Zaakgelastigde van het Koninkrijk der Nederlanden in Paramaribo was, met mede-accreditering in Guyana.

Met de komst van Van der Zwan krijgt Suriname na meer dan 3 jaar weer een Nederlandse ambassadeur.