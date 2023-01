Rovers in Vitz plegen overval op Nissan Frontier die geld transporteerde naar cambio

Twee mannen, die donderavond forse geldbedragen in SRD en euro naar een cambio vervoerden, zijn onderweg overvallen. Dit gebeurde te Limesgracht in Suriname.

Volgens de slachtoffers reden ze in een groene Nissan Frontier vanuit Albina richting een cambio aan Fred Derbystraat. Toen ze over de Limesgracht reden, reed een grijze Toyota Vitz voor hen.

Op een gegeven moment stopte de Vitz voor de Frontier, waardoor de bestuurder genoodzaakt was zijn voertuig tot stoppen te brengen. Op dat moment stapten vier mannen gekleed in het zwart, gemaskerd en gewapend met vuistvuurwapens uit de Vitz. Daarbij losten de daders schoten in de lucht.

Gelijk daarna werden de bestuurder en de meerijder onder schot gehouden. Ze werden beroofd van een groene tas en een zwarte zak, waarin het geld was bewaard. Behalve het geld werden ook belkaarten van Telesur en Digicel buitgemaakt. Na de daad zijn de daders richting de J.A. Pengelstraat gereden.

De bestuurder heeft tijdens de beroving een verwonding aan zijn linker onderarm opgelopen. Hij is met een visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp.

De politie van Nieuwe Haven was ter plaatse voor onderzoek. Het verdere onderzoek is overgedragen aan Kapitale Delicten van de Surinaamse politie. Het is vooralsnog niet bekend hoeveel geld exact is weggenomen.