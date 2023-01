SLM Boeing kort na opstijgen weer teruggekeerd vanwege technische melding

De Boeing 737-800 van de Surinaamse Luchtvaartmaatschappij Surinam Airways, is vandaag kort na het opstijgen richting Curaçao weer teruggekeerd naar de Johan Adolf Pengel luchthaven.

Op flightradar24 was duidelijk te zien dat vlucht PY 635 met registratie PZ-TCV niet ver van de kust terugvloog naar de luchthaven van Suriname. Een passagier op de vlucht maakte ook melding van het terugkeren van het vliegtuig.

De redactie van Waterkant.Net heeft nagetrokken wat er precies aan de hand was. Het bleek te gaan om een melding die de piloten kregen met betrekking tot het ruitenwisser systeem van de kist.

De alerte piloten namen geen enkel risico en zijn daarom teruggekeerd. De melding werd nagelopen en toen bleek dat alles in orde was, is men vertrokken richting Willemstad en daar veilig geland.