Een Guyanese visser in Suriname, is vrijdagmorgen dood in een boot aangetroffen. Zijn lichaam werd vanmorgen rond 08.00u door een collega ontdekt, bij de steiger aan de Commissaris Thurkowweg.

Uit het onderzoek blijkt dat het gaat om de 55-jarige Nigel Thomas die in de boot verbleef.

Volgens de ingeschakelde arts is er geen sprake van misdrijf, waarna het lijk na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie is afgestaan aan de nabestaanden.