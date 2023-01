Bijeenkomst over verloop ontwerp competitie Nationaal Monument Herdenking Slavernijverleden

Het Nationaal Comité Herdenking Afschaffing Slavernij en Onderzoek naar de Gevolgen van het Slavernijverleden (Nationaal Comité Slavernijverleden), heeft afgelopen maandag 23 januari uit handen van de coördinator van de ontwerpcompetitie ‘Monument Herdenking Slavernijverleden’, Angela Salmo het procesverslag ontvangen.

Het Nationaal Comité Slavernijverleden heeft in haar vergadering van 26 maart 2022, goedkeuring gegeven aan het voorstel om de kaders vast te stellen voor het ontwerpen van een Nationaal Monument Herdenking Slavernijverleden (NMHS).

Op zaterdag 11 juni 2022 is op verzoek van het Nationaal Comité Slavernijverleden in GArtBlok aan de Verlengde Keizerstraat # 35 een bespreking gehouden, waarbij het verzoek werd gedaan een samenwerking met de FvAS aan te gaan om te komen tot een ontwerp voor het slavernijmonument. Het besluit is toen genomen dat de FvAS het hele proces om te komen tot een ontwerp zou begeleiden. Het Nationaal Comité Slavernijverleden zou in dit proces geen betrokkenheid hebben. De FvAS heeft de interne organisatie en samenwerking tussen kunstenaars naar eigen inzichten geregeld volgens interne en onderling gemaakte afspraken en procedures. Het ontwerpproces verliep tot en met december 2022.

Met de formele overhandiging van het verslag, beschikt het Nationaal Comité Slavernijverleden nu over de noodzakelijke informatie over hoe het ontwerpproces is verlopen onder verantwoordelijkheid van de FvAS.

Het Nationaal Comité Slavernijverleden heeft ook kennisgenomen van uitspraken gedaan door personen in de media, die van mening zijn dat zaken niet goed verlopen zijn. Een officiële klacht heeft het Nationaal Comité nooit bereikt.

Het besluit is vanwege het historische belang van het slavernijmonument voor ons land genomen, om op donderdag 26 januari 2023 een bespreking te houden met de FvAS en de personen, die in de media hun ongenoegen hebben geuit over het verloop van de ontwerp competitie.



Foto: de overhandiging van het procesverslag door Angela Salmo aan voorzitter Johan Roozer in bijzijn van Helmut Gezius, lid van het Comité Herdenking Slavernijverleden.