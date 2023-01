Vrouw loopt brandwonden over heel lichaam op tijdens culturele activiteiten

Een vrouw in Suriname is woensdag met brandwonden, die ze bijna over haar heel lichaam opliep, met de ambulance naar de Spoedeisende Hulp vervoerd.

Vernomen wordt dat ze voor culturele activiteiten aan de Kalksteenstraat in Suriname was. Tijdens deze activiteit is het verkeerd afgelopen, waardoor het slachtoffer brandverwondingen heeft opgelopen.

Ook een man liep brandwonden op, maar van hem was het niet zo ernstig dat hij met de ambulance moest worden vervoerd.

De politie van Geyersvlijt was ter plaatse voor onderzoek. Het slachtoffer is ter observatie opgenomen.

Het onderzoek duurt voort.