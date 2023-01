Benefiet show in verband met 10 jaar Wi Eegi Kerki

Wi Eegi Kerki in Amsterdam Zuidoost bestaat deze maand 10 jaar. De eigen kerk van de Evangelische Broedergemeente werd op 1 januari 2013 in gebruik genomen.

In verband met het 10-jarig bestaan wordt op zondag 29 januari 2023 een benefiet show en mini bazaar georganiseerd. Hieraan doen diverse artiesten belangeloos mee, zoals Lucinda Sedoc, Luciën Felicien, het Crescendo schoolkoor en Amazing Vocals.

De inloop is om 15.30u. De show is van 16.00u – 17.00u en de mini bazaar van 17.00u – 19.00u. De kaarten kosten voor de één uur durende show kosten €10 per stuk. Het geld dat ingezameld wordt gebruikt de kerk om haar hypotheek af te lossen.

Het adres van de kerk is Krommehoekstraat 136, 1104 KV in Amsterdam. Voor meer info kan gebeld worden met 0641600531.