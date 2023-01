Scammers bende actief op Facebook in Suriname

Het Cybersecurity Incident Response Team (CSIRT) van het Directoraat Nationale Veiligheid heeft de afgelopen tijd een flinke toename aan cybercriminaliteit waargenomen in Suriname. In deze gaat het om hackers/scammers die actief opereren op social media waaronder Facebook.

Tegenwoordig deinsen criminelen niet terug om hun activiteiten voort te zetten via legitieme social media profielen. Daarbij gebruiken zij de accounts van mensen die jij persoonlijk kent en leiden het gesprek naar het moment waarbij ze met een SMS verificatie code je proberen te achterhalen.

Momenteel plaats een criminele bende ook advertenties op Facebook voor chat moderator’s werk of snel geld verdienen advertenties. Wees daarom alert wanneer je online een conversatie pleegt voor verdere instructies. Stop de conversatie gelijk indien er naar een SMS code wordt gevraagd en rapporteer dit gelijk via dit meldpunt.

Een verificatie code is een extra veiligheidsklep om jouw social media profiel te beschermen. De meest voorkomende is via SMS. Het is dus belangrijk dat je deze verificatie code in geen geval afstaat. Ook niet aan je partner, ouders, kinderen of collega’s, wat dan ook de redenen mocht zijn. Indien u dit toch doet is jou account direct na het afstaan van de code gehacked. Hierna worden al jouw contacten ook benaderd door de hacker.

DNV CSIRT adviseert dringend om persoonlijke verificatie codes ontvangen via SMS niet te delen met anderen. Heb je een verificatie melding ontvangen namens een ander? Of ben je huiverig over een chat gesprek waarbij men je vraagt naar je persoonlijke verificatie code? Rapporteer jouw melding