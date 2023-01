Caribbean Night met 2-Remember en Passion

Op zaterdag 25 februari is het weer tijd voor een gezellige Caribbean Night in de Sir Winston Club Rijswijk. Buiten is het dan nog koud, maar binnen wordt het tropisch heet met maar liefst twee live bands! Ja, je leest het goed: we gaan dansen met de populaire bands 2-REMEMBER en PASSION!

Let op: voor de trouwe fans zijn -50- super early bird kaarten voor slechts 10 euro (ex fee) online! Mis dit niet en haal nu meteen je kaartjes hier via Eventbrite. Normale prijs is 20 euro.

Carifesta staat garant voor kleurrijk en volwassen publiek en is een gezellig 30+ feest met de beste Caribische muziek van toen en nu zoals merengue, zouk, soca, bubbling, dancehall, chutney, kaseko en kawina hits.

Het feest vindt van 23.00u – 04.00u plaats in de Sir Winston Club, een exclusieve en sfeervolle locatie die tegen NS Station Rijswijk (Zuid-Holland) aanligt.

Ook voor de bezoekers die met de auto komen, is de club gemakkelijk te vinden, want deze is gevestigd dichtbij de toeritten naar de A4 en de A13. Je kunt gratis parkeren aan het Kessler Park / Lange Kleiweg.

Haal je voordelige kaarten vandaag nog want OP=OP.

Liever een VIP plekje/tafel? App of bel dan even naar 0626328025

CARIBBEAN NIGHT

Zaterdag 25 februari 2023

Tijd: 23.00 – 04.00u

Sir Winston Club

Kessler Park 30, 2288 GS Rijswijk

Gratis parkeren in de garage: op de hoek van de Lange Kleiweg en Kessler Park

(NAVIGATIE invoeren: P.C. Boutenslaan 101, 2288 AG Rijswijk)

Surinaamse catering aanwezig by Royal java Food

Info – www.carifesta.nl