Automobiliste ramt transformatormast Commissaris Weytinghweg

Aan de Commissaris Weytinghweg in Suriname vond vanmorgen een zwaar verkeersongeval plaats. Een vrouw knalde daarbij met haar auto tegen een transformatormast van het Surinaamse energiebedrijf EBS.

Ze verklaarde dat ze over bovengenoemde weg reed, toen een andere weggebruiker uit een inrit kwam. Ze moest uitwijken en verloor daardoor de controle over het stuur. De auto ging van de weg en knalde tegen de paal, die in tweeën brak.

De vrouw eindigde daarna met haar voertuig in de goot.

De schade was groot. De mast is in tweeën gebroken waarna het gedeelte met de transformatorkast op het wegdek terecht kwam. De Surinaamse brandweer werd ingeschakeld om het wegdek schoon te krijgen (foto).

Niemand raakte gewond. De politie heeft de zaak in onderzoek.