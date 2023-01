Politie inspecteur werd van achteren vastgegrepen door latere slachtoffer

Inspecteur van Politie Ruben Dams heeft woensdag in de vroege ochtend rond 04.00u op een man geschoten, die hem van achteren vastgreep. Als gevolg van die ene schotverwonding overleed het slachtoffer ter plaatse.

In gesprek met Waterkant.Net zegt de desbetreffende inspecteur dat hij over de Eugène Albert Gesselstraat reed. Hij stopte op een gegeven moment zijn auto toen het latere slachtoffer het voorportier opende en vroeg of hij taxi reed. “Mi ne rij taxi”, antwoordde de inspecteur.

Terwijl hij met de man sprak werd het achterportier van zijn auto opengemaakt door een andere persoon. De politiefunctionaris stapte uit en werd bij die gelegenheid door het latere slachtoffer van achteren vastgegrepen. “Ik heb hem met mijn ellebogen kunnen wegduwen, waarna de man wegrende. Tijdens de vlucht schoot ik op hem en werd hij in z’n rug geraakt”, aldus de inspecteur tegen Waterkant.Net.

De politie van Nieuwe Haven werd door inspecteur Dams ingeschakeld. Volgens de inspecteur kwam hij niet uit een nachtclub zoals andere mediahuizen het vermeld hebben. “Ik reed gewoon langs”, merkte Dams op.

Het lijk van het slachtoffer is na afstemming met het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen. Volgens de politie is de omgekomen persoon een oud bekende, een zekere Mijnals.