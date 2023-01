DJ Franck’s Bday Bash zaterdag 21 januari in Paradiso Amsterdam

Sweets presenteert komend weekend een van de grootste en bekendste verjaardagen van Nederland, namelijk DJ Franck’s Bday Bash. Een fenomeen dat ruim drie decennia geleden begon als huisfeest in Amsterdam.

Inmiddels heeft het feest al meer dan 10 jaar memorabele clubnachten achter zich liggen met namen als Frenna, Jonna Fraser, Broederliefde, Sidney Samson en Chuckie.

Franck (Bloem) vierde afgelopen donderdag 12 januari zijn 51ste verjaardag. En na vier jaar stilte is het weer tijd om het bestaansrecht van deze dj , die al 34 jaar zijn weg weet te vinden achter de draaitafel, te vieren op zaterdag 21 januari 2023.

En ook dit keer is een uitgebreide line-up geregeld met namen als La Rouge, Cho en Biggi.

DJ Franck’s Bday Bash wordt gehouden in Paradiso, Weteringschans 6-8 in Amsterdam vlakbij het Leidseplein. Kaarten zijn verkrijgbaar hier via de site van Paradiso. Speciaal voor z’n Bday Bash heeft Franck deze mixtape uitgebracht.