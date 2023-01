Ruzie tussen koppel mond uit in handgemeen met klappen over en weer

Een ruzie tussen een koppel mondde maandag uit in een handgemeen, waarbij er over en weer klappen vielen. Dit gebeurde aan de Mohonylaan in Suriname.

Vernomen wordt dat de 33-jarige Richard vanwege de dagelijkse ruzie de intrek bij zijn moeder heeft genomen. Hij is nu bijkans twee weken bij zijn moeder.

Maandag toog zijn partner naar het woonadres van de moeder. Ze maakte wederom ruzie met Richard, waarbij ze hem eerst heeft geslagen. De man sloeg haar terug, waarna de vrouw bloed moest spugen. Ze werd met een zogeheten visum verwezen naar de Spoedeisende Hulp.

Na afstemming met het Surinaamse Openbaar werd de 33-jarige Richard heengezonden. De 36-jarige vrouw mocht ook naar huis.