Bilateraal overleg president Santokhi en premier Rutte

Vandaag is er in Nederland overleg geweest tussen president Chandrikapersad Santokhi en de Nederlandse minister-president Mark Rutte. De ontmoeting werd van Nederlandse zijde ook bijgewoond door minister van Buitenlandse Zaken, Wopke Hoekstra. Minister Albert Ramdin en ambassadeur Rajendre Khargi waren ook aanwezig.

Het traject van excuses voor het slavernijverleden werd besproken tussen de twee regeringshoofden. In Suriname is het dialoog over het traject van de excuses die er zijn aangeboden reeds gestart. De Surinaamse regering wilt een gecoördineerde, integrale en holistische benadering van het koloniaal verleden in al zijn facetten. Op een constructieve en gezamenlijke wijze, de discussie en het dialoog voeren, zowel bilateraal alsook nationaal, zijn belangrijke uitgangspunten voor eer en herstel.

Premier Rutte heeft aangegeven dat Nederland het vervolg na de aanbieding van excuses in verband met het slavernijverleden graag in goed overleg met Suriname wilt voorbereiden en ontwikkelen. Deze gezamenlijke aanpak moet op een gestructureerde en gecoördineerde manier plaatsvinden.

In Suriname is er een clusterteam van ministers waaronder Bibis, JusPol, Biza en Onderwijs aangewezen om het overleg, de aanpak en het uiteindelijke plan voor het slavernijverleden te ontwikkelen. Dit clusterteam zal binnenkort intern in de Raad van Ministers overleg hebben en een platform opzetten van alle relevante maatschappelijke organisaties in Suriname die zich hiervoor inzetten, om inclusie en participatie te bewerkstelligen.

Beide bewindslieden hebben ook internationale ontwikkelingen besproken, alsook de bilaterale samenwerking, met betrekking tot olie en gas, de uitstaande verdragsmiddelen. Komende week vindt er ambtelijk overleg plaats over de afronding van dit traject, zodat de middelen zo spoedig mogelijk beschikbaar komen voor de ontwikkeling van Suriname.