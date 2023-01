Aan de Marowijnestraat doodgereden jongetje rende plotseling de straat op

De 7-jarige voetganger Jamal Misidjan is zaterdagmiddag door een autobestuurster doodgereden aan de Marowijnestraat in Suriname.

De politie van het bureau Flora deed na de melding van een aanrijding tussen een auto en een voetganger ter hoogte van pandnummer 140 de plek aan voor onderzoek. Daar aangekomen troffen de wetsdienaren de voetganger Jamal die geen teken van leven meer vertoonde op het wegdek aan, meldt het Korps Politie Suriname.

Een reeds ingeschakelde ambulance moest onverrichterzake terugkeren. Een arts stelde officieel de dood van het eerste dodelijk verkeersslachtoffer van 2023 vast.

Gebleken is dat kort voor de aanrijding de 25-jarige autobestuurster S.C. over de Marowijnestraat reed. Zij kwam vanuit de richting van de Ramboetanstraat gaande naar de richting van de Watrakanoestraat.

Op een gegeven moment rende het jongetje zonder om op te letten uit een perceel de straat op met als gevolg de aanrijding. Het voertuig van S.C., die vermoedelijk met een hoge snelheid reed, heeft schade opgelopen aan de rechter portier en zijspiegel.

Het ontzielde lichaam van Jamal is in opdracht van het Surinaamse Openbaar Ministerie in beslag genomen. De auto is eveneens door de politie in beslag genomen.

NPS-parlementariër Ivanildo Plein betreurt het dodelijk ongeval. Het raakt hem omdat hij keer op keer minister Riad Nurmohamed van Openbare Werken (OW) heeft gevraagd om drempels te plaatsen op de verschillende hoeken in de buurt.

“Mijn hart bloedt”, aldus Plein die al twee jaar met OW bezig is en zaterdagmiddag ook ter plaatse was. Buurtbewoners hadden eerder zelf drempels geplaatst, maar die werden op last van de overheid verwijderd.